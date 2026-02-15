09:49
Температурные рекорды. Самым холодным 15 февраля в Бишкеке было в 1969 году

Самым холодным 15 февраля в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1969 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали 22,8 градуса.

Самым теплым — в 2024-м, когда температура составила +18,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет 0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со среднемесячной температурой 15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со средней температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 февраля в столице малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +12 градусов, а ночью температура опустится до +2.
