Устойчивость бизнеса КР через комплаенс обсудили предприниматели и эксперты

В Бишкеке прошел публично-частный диалог об укреплении устойчивости бизнеса через комплаенс и ответственное управление. Об этом сообщили организаторы.

Участники обсудили рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы в странах Центральной Азии, а также подходы к регулярному и структурированному диалогу между государством и бизнесом по вопросам комплаенса и добросовестного управления. К обсуждению были приглашены представители бизнеса, госорганов, организаций гражданского общества и международные партнеры.

Заявлено, что соблюдение нормативных требований и ответственное управление все чаще влияют на экономическую конкурентоспособность. Для компаний в Центральной Азии тема комплаенса важна из-за требований международных рынков, участия в глобальных цепочках поставок и привлечения инвестиций, которые зависят от прозрачных и предсказуемых внутренних правил.

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызстане Алтынай Асанова считает, что открытый диалог между государством и бизнес-сообществом по вопросам комплаенса и корпоративного управления является ключевым фактором укрепления устойчивости фирм, повышения доверия инвесторов и интеграции страны в глобальные рынки.

Комплаенс (от английского compliance — соответствие) — система мер и процедур, направленных на снижение рисков и обеспечение соответствия деятельности компании установленным нормам. Эти требования могут быть как внешними, например, законы и нормативные акты, так и внутренними — корпоративные правила и стандарты.