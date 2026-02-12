08:23
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Общество

Устойчивость бизнеса КР через комплаенс обсудили предприниматели и эксперты

В Бишкеке прошел публично-частный диалог об укреплении устойчивости бизнеса через комплаенс и ответственное управление. Об этом сообщили организаторы.

Участники обсудили рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы в странах Центральной Азии, а также подходы к регулярному и структурированному диалогу между государством и бизнесом по вопросам комплаенса и добросовестного управления. К обсуждению были приглашены представители бизнеса, госорганов, организаций гражданского общества и международные партнеры.

Заявлено, что соблюдение нормативных требований и ответственное управление все чаще влияют на экономическую конкурентоспособность. Для компаний в Центральной Азии тема комплаенса важна из-за требований международных рынков, участия в глобальных цепочках поставок и привлечения инвестиций, которые зависят от прозрачных и предсказуемых внутренних правил.

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызстане Алтынай Асанова считает, что открытый диалог между государством и бизнес-сообществом по вопросам комплаенса и корпоративного управления является ключевым фактором укрепления устойчивости фирм, повышения доверия инвесторов и интеграции страны в глобальные рынки.

Комплаенс (от английского compliance — соответствие) — система мер и процедур, направленных на снижение рисков и обеспечение соответствия деятельности компании установленным нормам. Эти требования могут быть как внешними, например, законы и нормативные акты, так и внутренними — корпоративные правила и стандарты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361638/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан занял 96-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности
Кыргызстан занял 97-е место в мировом Индексе конкурентоспособности
В рейтинге глобальной конкурентоспособности Кыргызстан занимает 102-е место
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
12 февраля, четверг
08:20
Прямой авиарейс Бишкек — Гуанчжоу открывает компания China Southern Airlines Прямой авиарейс Бишкек — Гуанчжоу открывает компания Ch...
08:08
Устойчивость бизнеса КР через комплаенс обсудили предприниматели и эксперты
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 февраля, среда
23:36
Проверка возраста. Discord насильно переведет всех на «подростковый» режим
23:15
Названа дата референдума по Конституции Казахстана. Президент подписал указ
22:56
WhatsApp в России полностью заблокировали. Мессенджер доступен только через VPN
22:41
Глава МИД КР обсудил с немецкой компанией сотрудничество в сфере логистики
22:24
Показ мюзикла «Суйменкул» в Бишкеке перенесли