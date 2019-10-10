Кыргызстан занял 96-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

Кыргызстан занял 96-е место среди 141 страны, получив 54 балла в Глобальном индексе конкурентоспособности — 2019, составленном Всемирным экономическим форумом.

За год республика поднялась на одну позицию — 97-е место и 53 балла в 2018-м.

Наилучшие показатели у КР по внедрению информационных технологий (65-е место), макроэкономической стабильности (74-е) и динамичности бизнеса (78-е), а наихудшие — по инновационному потенциалу (129-е), объему внутреннего рынка (125-е), эффективности рынка товаров и услуг (115-е) и развитию финансовой системы (118-е).

Лидером рейтинга в этом году стал Сингапур, второе место заняли США, третье — Гонконг.

Россия заняла 43-е место (66,7 балла), Казахстан — 55-е (62,9), Армения — 69-е (61,3). Таджикистан потерял две позиции, заняв 104-е место с 52,4 балла.

Последние места в рейтинге занимают Конго, Йемен и Чад.

Индекс глобальной конкурентоспособности — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг государств мира по показателю экономической конкурентоспособности, который рассчитывается представителями Всемирного экономического форума на основе 12 различных факторов. Всемирный экономический форум определяет национальную конкурентоспособность как способность страны и ее институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста.