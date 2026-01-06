11:51
Власть

Объединить протезное учреждение и Центр реабилитации лиц с ОВЗ планируют в КР

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о реорганизации ряда государственных учреждений в социальной сфере.

Согласно документу, предлагается реорганизовать Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции путем присоединения к нему Центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. После объединения организацию переименуют в Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий и восстановительной реабилитации.

Отмечается, что новое учреждение станет правопреемником обеих организаций и будет выполнять их функции в полном объеме. 

Минтруда поручили утвердить передаточный акт и перерегистрировать учреждение. Ведомство приведет свои решения в соответствие с новым постановлением и сократит штат административного и обслуживающего персонала, чтобы устранить дублирующие функции.

В кабмине подчеркивают: реализация постановления будет осуществляться в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных в республиканском бюджете. Дополнительного финансирования документ не предусматривает.

Проект постановления разработан во исполнение Указа президента о повышении эффективности и дебюрократизации системы государственной службы.
