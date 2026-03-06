10:41
Общество

Кыргызстан первым в СНГ внедряет 3D-технологии в протезировании

5 марта в Республиканском учреждении протезно-ортопедических изделий при Минтруда состоялась презентация 3D-сканера и 3D-принтера французского производства, приобретенных в рамках модернизации. Гостям показали кабинет 3D-протезирования, школу ходьбы и возможности нового оборудования.

Техника стоимостью 45 тысяч 850 евро закуплена за счет республиканского бюджета. Внедрение 3D-технологий в протезировании реализуется впервые среди стран СНГ.

Учреждение обслуживает более 13 тысяч человек с инвалидностью. Из них 1 тысяча 396 обеспечиваются протезами нижних конечностей, 443 — верхних. Индивидуально изготавливается более 150 видов протезно-ортопедической продукции.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров, министр труда, социального обеспечения и миграции, посол Франции в КР, представители профсоюзов, КГТУ имени Исхака Раззакова и компании-производителя оборудования, а также приглашенные партнеры из России и Узбекистана.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов отметил: «На протяжении более 40 лет производственное оборудование учреждения не проходило системного обновления. В рамках плана мероприятий кабинета министров на 2024 год на модернизацию материально-технической базы было предусмотрено 100 миллионов сомов. Сегодня мы делаем важный шаг в развитии национальной системы протезирования и реабилитации. Внедрение 3D-технологий — это переход на качественно новый уровень услуг. Внедрение данной технологии осуществляется впервые среди стран СНГ. Цифровые решения обеспечивают высокую точность, комфорт и индивидуальный подход к каждому человеку».

По данным учреждения, использование 3D-принтера позволяет повысить точность изготовления культеприемников, сократить количество примерок и обеспечить более комфортную реабилитацию пациентов.
