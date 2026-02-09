16:17
Общество

Пушки против лавин: на трассе Бишкек — Ош спустили 130 тысяч кубометров

Артиллерийские подразделения Министерства обороны КР провели плановый марш на лавиноопасные участки и приступили к выполнению работ по принудительному спуску снежных масс на стратегически важных трассах страны, включая автодорогу Бишкек — Ош.

Военные развернули технику и вооружение на опасных горных склонах, обеспечив прицельный огневой обстрел снежных карнизов. Это позволяет заранее сбрасывать накопившиеся массы снега и снижать риск блокировки ключевых транспортных артерий республики.

По данным ведомства, уже спущено более 130 тысяч кубометров снежной массы, а до апреля планируется довести этот показатель до более миллиона кубометров.

Работы выполняются совместно со специалистами противолавинной службы Министерства чрезвычайных ситуаций, которые ежегодно в зимний период проводят комплекс мер по контролируемому спуску лавин на основных горных участках дорог по всей стране.
