Аудит Счетной палаты. В ряде госорганов выявлены нарушения по бюджету

На заседании Совета Счетной палаты рассмотрены результаты аудита соответствия исполнения бюджета аппарата омбудсмена за 2023-2024 годы. Об этом 24.kg сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, выявленные нарушения касались отсутствия критериев оценки в фонде поддержки сотрудников, превышения нормативов по расходам на электроэнергию и транспорт.

Кроме того, в ходе капитального ремонта и строительных работ зафиксированы несоответствия на 194,5 тысячи сомов.

При аудите бюджета Академии госуправления при президенте КР за 2020-2024 годы также выявлены нарушения.

Так, зафиксированы излишки материальных запасов; отмечен перерасход лимита по природному газу; отчетность Национального центра информационных технологий представлена не в полном объеме и с задержкой; в Бишкекском финансово-экономическом техникуме имени А.Токтоналиева выявлена задолженность студентов по контрактному обучению; государственное предприятие «Ак-Толкун» вернуло предоставленные Академии госуправления денежные средства позже установленного срока.

Счетная палата также рассмотрела результаты аудита исполнения бюджета Конституционного суда за 2021-2024 годы.

Аудит подтвердил, что деятельность Конституционного суда во всех ключевых аспектах соответствует требованиям законодательства, а рекомендации СП КР за 2019-2021 годы полностью выполнены.

Фото Счетной палаты. Заседание совета СП КР

За 2021-2024 годы уточненная смета Конституционного суда составила 247 миллионов 193,5 тысячи сомов, из которых фактически использовано 236 миллионов 575,9 тысячи. Расходы по статье «Заработная плата» составили 189 миллионов 304,5 тысячи сомов и выполнены почти полностью.

При этом аудит выявил незначительное несоблюдение отдельных процедур при использовании государственных средств. Дополнительные выплаты за вредные условия труда на общую сумму более 4 миллионов сомов частично оформлялись с нарушением процедур, но с 1 августа 2022-го такие выплаты прекращены.

Также выявлены сверхнормативные запасы хозяйственных материалов и канцелярских товаров на 86,4 тысячи сомов, которые в ходе аудита полностью возвращены в республиканский бюджет.

Счетная палата отметила, что в целом деятельность Конституционного суда демонстрирует пример аккуратного и прозрачного использования бюджетных средств, и рекомендовала продолжать совершенствовать порядок их расходования.

По итогам аудита СП КР представила соответствующим государственным органам и руководству аппарата омбудсмена рекомендации по устранению выявленных нарушений, внесению изменений в нормативные правовые акты и усилению контроля за использованием бюджетных средств.