В ЖК рассказали о мероприятиях, направленных на снижение загрязнения воздуха

В Кыргызстане активизирован комплекс мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха и улучшение экологической ситуации. Об этом на заседании комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медербек Машиев.

По его словам, работа ведется в рамках межведомственной комиссии по улучшению качества воздуха. В обновленный состав комиссии, утвержденный распоряжением кабинета министров, вошли представители 25 министерств и ведомств, а также депутаты парламента. Это расширило межсекторальное взаимодействие и усилило координацию решений в сфере экологии.

Медербек Машиев добавил, что, по наблюдениям, в последние два года в Бишкеке и Чуйской области есть тенденция улучшения ситуации с загрязнением воздуха.

Одним из ключевых достижений названо повышение доступности газификации для населения. В соответствии с распоряжением правительства гражданам предоставляются льготные кредиты на газификацию домов до 150 тысяч сомов под 3 процента годовых (ранее — 8 процентов). Благодаря этому в столице к газу подключено более 51 тысячи домохозяйств, что привело к сокращению потребления угля примерно на 100 тысяч тонн.

С целью защиты здоровья граждан постановлением кабмина введен запрет на ввоз, продажу, хранение и использование рассыпного угля фракции 0-13 миллиметров в Чуйской области и Бишкеке. Исключение предусмотрено только для предприятий теплоэнергетики.

Министерство также усилило государственный экологический контроль — по всей стране проводятся рейдовые мероприятия по проверке выбросов автотранспорта и предприятий.