10:24
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Общество

Половина случаев бесплодия пар связана с мужским здоровьем — уролог

По статистике, 50 процентов случаев бесплодия пар связано с проблемами здоровья мужчин. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил уролог-андролог Калыс Кырбашев.

По его словам, причин бесплодия множество, в том числе варикоцеле, гормональные нарушения и другие заболевания, которые могут снижать уровень тестостерона или влиять на качество спермы.

«Учитывая наш менталитет, многие мужчины не хотят обращаться к специалистам и чаще начинают винить женщину. Мы даем один год совместной жизни паре, и если за это время беременность не наступает, нужно обращаться к специалистам: женщине — к гинекологу, мужчине — к урологу-андрологу. При обнаружении проблем надо лечиться», — сказал Калыс Кырбашев.

Читайте по теме
Бесплодие, импотенция, рак — уролог о мужском здоровье

Он отметил, что бывают случаи, когда мужчина полностью бесплоден, и медицина бессильна.

«Однако примерно в 80 процентах случаев бесплодие можно вылечить. В зависимости от диагноза лечение может длиться в среднем год и дать положительные результаты. Это очень щепетильный вопрос для мужчины, тут важна психологическая поддержка как со стороны врача, так и семьи, супруги», — добавил уролог-андролог.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350876/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
Услуги ЭКО станут доступными в государственных медучреждениях
Бесплодие, импотенция, рак — уролог о мужском здоровье
Бесплодие, аборты и ранняя беременность — гинеколог о женском здоровье
В рамках месячника более 680 тысяч мужчин проверили здоровье
$12 тысяч за суррогатное материнство. Бизнес или помощь?
На заметку депутату. В Кыргызстане нет ЭКО за счет госбюджета
До 40 процентов семейных пар в Кыргызстане страдают бесплодием
ВОЗ: Каждый шестой человек в мире страдает бесплодием
Месячник профилактики неинфекционных заболеваний у мужчин пройдет в Кыргызстане
Врачи из Казахстана, Турции и Узбекистана прооперируют сложных больных в Бишкеке
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
В&nbsp;школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Бизнес
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
14 ноября, пятница
10:17
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан может быть построена на два года раньше Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан может быть построен...
10:06
В Бишкеке светофоры массово отключаются из-за перебоев с электричеством
10:05
INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
09:59
На свалке найден мертвый младенец: в Сокулуке задержана 22-летняя мать
09:51
Половина случаев бесплодия пар связана с мужским здоровьем — уролог