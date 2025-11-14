По статистике, 50 процентов случаев бесплодия пар связано с проблемами здоровья мужчин. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил уролог-андролог Калыс Кырбашев.

По его словам, причин бесплодия множество, в том числе варикоцеле, гормональные нарушения и другие заболевания, которые могут снижать уровень тестостерона или влиять на качество спермы.

«Учитывая наш менталитет, многие мужчины не хотят обращаться к специалистам и чаще начинают винить женщину. Мы даем один год совместной жизни паре, и если за это время беременность не наступает, нужно обращаться к специалистам: женщине — к гинекологу, мужчине — к урологу-андрологу. При обнаружении проблем надо лечиться», — сказал Калыс Кырбашев.

Он отметил, что бывают случаи, когда мужчина полностью бесплоден, и медицина бессильна.

«Однако примерно в 80 процентах случаев бесплодие можно вылечить. В зависимости от диагноза лечение может длиться в среднем год и дать положительные результаты. Это очень щепетильный вопрос для мужчины, тут важна психологическая поддержка как со стороны врача, так и семьи, супруги», — добавил уролог-андролог.