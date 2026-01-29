09:26
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

Команда «Кыргызы РУДН» стала участником Высшей лиги КВН

Команда «Кыргызы РУДН» стала участником Высшей лиги КВН. Об этом сообщается в аккаунте официального канала Клуба веселых и находчивых.

Отмечается, что стали известны итоги 37-го Международного фестиваля команд КВН, который традиционно проходит в Сочи.

Участниками Высшей лиги КВН 2026-го стали 20 команд.

Ранее «Кыргызы РУДН» стали чемпионами Центральной лиги Москвы и Подмосковья. Команда также является финалистом Лиги городов.

В прошлом году участники игры из КР дошли до полуфинала в Высшей лиге.

Капитан команды «Кыргызы РУДН» — Куштарбек Кыялбек уулу.

Отметим, что за персональные КВН-достижения Ludens в номинации «Лучшая актриса» премию получила кыргызстанка Камилла Нуралиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359684/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Команда «Кыргызы» из РУДН вышла в Высшую лигу КВН
Умер ведущий КВН Александр Масляков
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Отмену тура команды КВН «Камызяки» по Казахстану прокомментировал чиновник
Казакстанда «Камызяки» КВН командасынын концерттерине тыюу салуу талап кылынууда
Член команды КВН Кыргызстана поздравил с наступающим Новым годом из Курска
Дело «Спекулянта». Задержан член команды КВН «Азия MIX» Марат Джуманалиев
Кыргызстанцев приглашают на олимпиаду Российского университета дружбы народов
Кыргызстанцев до 18 лет приглашают к участию в детской онлайн-лиге КВН
Звезды шоу-бизнеса и спортсмены решили помочь медикам страны. Кто они
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
29 января, четверг
09:25
В Кыргызстане объем наличных в обращении превысил 300 миллиардов сомов В Кыргызстане объем наличных в обращении превысил 300 м...
09:23
Рубль вновь дорожает, евро и юань бьют рекорды по цене. Курс валют на 29 января
09:21
В Кыргызстане снизилась младенческая смертность, но выросла материнская
09:17
В Бишкеке и Чуйской области ожидается густой туман
09:16
Изменить возраст бесплатного страхования детей до 18 лет предлагает Минздрав