Команда «Кыргызы РУДН» стала участником Высшей лиги КВН. Об этом сообщается в аккаунте официального канала Клуба веселых и находчивых.
Отмечается, что стали известны итоги 37-го Международного фестиваля команд КВН, который традиционно проходит в Сочи.
Участниками Высшей лиги КВН 2026-го стали 20 команд.
Ранее «Кыргызы РУДН» стали чемпионами Центральной лиги Москвы и Подмосковья. Команда также является финалистом Лиги городов.
В прошлом году участники игры из КР дошли до полуфинала в Высшей лиге.
Капитан команды «Кыргызы РУДН» — Куштарбек Кыялбек уулу.
Отметим, что за персональные КВН-достижения Ludens в номинации «Лучшая актриса» премию получила кыргызстанка Камилла Нуралиева.