Команда «Кыргызы РУДН» стала участником Высшей лиги КВН. Об этом сообщается в аккаунте официального канала Клуба веселых и находчивых.

Отмечается, что стали известны итоги 37-го Международного фестиваля команд КВН, который традиционно проходит в Сочи.

Участниками Высшей лиги КВН 2026-го стали 20 команд.

Ранее «Кыргызы РУДН» стали чемпионами Центральной лиги Москвы и Подмосковья. Команда также является финалистом Лиги городов.

В прошлом году участники игры из КР дошли до полуфинала в Высшей лиге.

Капитан команды «Кыргызы РУДН» — Куштарбек Кыялбек уулу.

Отметим, что за персональные КВН-достижения Ludens в номинации «Лучшая актриса» премию получила кыргызстанка Камилла Нуралиева.