Звезды шоу-бизнеса и спортсмены решили помочь медикам страны. Кто они

Капитан КВН-команды «Азия MIX» Эльдияр Кененсаров сообщил, что ряд известных и публичных персон решили помочь родному Кыргызстану в борьбе с коронавирусом.

В акции также принимают участие известные кыргызстанцы — чемпионка UFC Валентина Шевченко, игрок российского футбольного клуба ЦСКА Ильзат Ахметов, солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко), все члены команды КВН «Азия MIX».

Известно, что звезды шоу-бизнеса и спортсмены решили закупить для медицинских работников страны одноразовые медицинские маски, спецкомбинезоны, защитные очки и респираторы.