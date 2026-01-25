В Бишкеке 25 января без осадков. Температура воздуха днем ожидается +2 градуса.

Памятные даты

День студента (Татьянин день)

Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским днем.

А святая мученица Татиана с тех пор считается покровительницей студентов.

Международный день без интернета

Отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель праздника — полностью отвлечь людей от компьютеров и Глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить его исключительно в реальном мире, общаться с другими людьми вживую или посвятить его своему любимому хобби.

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х. Инициатором его учреждения, по одним данным, является Британский институт социальных изобретений, а по другим — британский некоммерческий онлайн-проект DoBe.org.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Молдо Кылыч

Родился 25 января 1866 года в селении Кочкор. Выдающийся акын-письменник.

Фото www.literatura.kg. Молдо Кылыч

Один из зачинателей современной кыргызской литературы, ознаменовавший переход от фольклорного творчества к авторским произведениям.

Творческую деятельность начал как акын-импровизатор, а затем стал записывать свои песни. Его произведения пользовались большой популярностью. В фондах АН Кыргызстана насчитывалось 28 наименований произведений Молдо Кылыча.

С точностью живописца красочно и с любовью описывал природу родного края в поэмах «Сказание о Чуйской долине», «Бесноватая река», «Ала-Тоо».

Автор первых печатных книг на кыргызском языке.

Умер в 1917-м.

Родился драматург Мырзабек Тойбаев

Фото из архива семьи Мырзабека Тойбаева. Мырзабек Тойбаев

Родился 25 января 1935 года. Заслуженный деятель культуры, народный писатель КР.

Трудовой путь начал в 1958-м редактором радио, ответственным редактором студии Фрунзенского телевидения. Работал заведующим редакцией культуры и искусства Киргизской советской энциклопедии, главным редактором объединенной репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Киргизской ССР, директором Дома актеров, литературным консультантом Союза писателей, президентом Ассоциации драматургов Кыргызстана.

С 2006 года — президент Ассамблеи деятелей культуры КР.

В 1963-м вышла в свет первая книга Мырзабека Тойбаева «Доброта». Его пьесы «Жаңы келин» («Невеста»), «Жоронун жоруктары» («Проделки Жоро») стали произведениями кыргызской классической драматургии.

Перу Мырзабека Тойбаева принадлежат прекрасные переводы на кыргызский язык произведений Хамзы Хакимзаде Ниязи, Сергея Михалкова, Антона Чехова, Калтая Мухаметжанова.

Умер 8 июня 2019 года.

Родился профессор Аспандьяр Маралов

Фото slovo.kg. Аспандьяр Маралов

Родился 25 января 1938 года в Кара-Балте. Заслуженный врач Киргизской ССР, доктор медицинских наук.

Специалист в области сердечно-сосудистой хирургии. Один из родоначальников кардиохирургии Кыргызстана, первый доктор медицинских наук по кардиохирургии в КР.

Опубликовано более 140 научных работ, в том числе учебное пособие, 11 предложений. Под руководством Аспандьяра Маралова защищены четыре кандидатские диссертации.

Умер 14 августа 2007-го.

Умер академик Аман Мамытов

Фото ru.wikipedia.org. Аман Мамытов

Родился 27 мая 1927 года в Бостери. Советский и кыргызский почвовед, видный ученый по почвоведению.

В 1964-м избран директором Кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966 году избран директором Кыргызского НИИ почвоведения. С 1986-го по 1993-й — председатель отделения химико-технологических и биологических наук АН Киргизской ССР.

С 1972 по 1991 год — заместитель председателя, член президиума Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Владимира Ленина, с 1994-го по 25 января 1999-го — член президиума Национальной академии наук КР.

Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.

Под руководством Амана Мамытова защищены 7 докторских и 43 кандидатские диссертации.

Умер 25 января 1999 года.

