17:52
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Общество

Срыв поставок вооружения: ущерб Минобороны в сотни миллионов сомов возмещен

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о новом факте системной коррупции, выявленном в Министерстве обороны КР.

По данным спецслужбы, одна из фирм-поставщиков (ОсОО), заключившая контракт на поставку вооружения, не исполнила обязательства перед Минобороны. В ходе аудиторской проверки Министерства финансов был установлен ущерб государству на сумму 244 миллиона 587 тысяч 870 сомов (эквивалент 2,7 миллиона евро).

ГКНБ уточняет, что в рамках возбужденного уголовного дела и проведенных оперативно-следственных мероприятий эта сумма полностью возмещена фирмой-поставщиком.

В комитете отметили, что продолжают проводить комплекс оперативно-разыскных действий, направленных на установление должностных лиц Министерства обороны, причастных к коррупционной схеме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358172/
просмотров: 997
Версия для печати
Материалы по теме
Следователь ОВД Жайылского района задержан за вымогательство 150 тысяч сомов
Камчыбек Ташиев принял сотрудников ГКНБ — победителей международного турнира
ГКНБ задержал бывшего вице-мэра Бишкека и чиновников по делу о мусорном полигоне
В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Выявлен факт незаконного изъятия имущества Общества слепых и глухих
В Таласе семье погибшего сотрудника ГКНБ оказана материальная поддержка
Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ
За антиобщественное поведение учеников в Таласе уволили директора школы
ГСИН: Задержанный ГКНБ по факту мошенничества не работал в учреждении № 21
Лжесотрудник ГКНБ пугал бизнесменов именем Ташиева и выманил $26 тысяч
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Время ограничено: как успеть получить билет в&nbsp;марафоне призов от&nbsp;MBANK Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
16 января, пятница
17:44
Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающего завода в Бишкеке Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающ...
17:42
Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK
17:39
В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения
17:36
Кыргызстан и Великобритания обсудили совместные проекты в различных сферах
17:20
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение