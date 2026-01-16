Срыв поставок вооружения: ущерб Минобороны в сотни миллионов сомов возмещен

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о новом факте системной коррупции, выявленном в Министерстве обороны КР.

По данным спецслужбы, одна из фирм-поставщиков (ОсОО), заключившая контракт на поставку вооружения, не исполнила обязательства перед Минобороны. В ходе аудиторской проверки Министерства финансов был установлен ущерб государству на сумму 244 миллиона 587 тысяч 870 сомов (эквивалент 2,7 миллиона евро).

ГКНБ уточняет, что в рамках возбужденного уголовного дела и проведенных оперативно-следственных мероприятий эта сумма полностью возмещена фирмой-поставщиком.

В комитете отметили, что продолжают проводить комплекс оперативно-разыскных действий, направленных на установление должностных лиц Министерства обороны, причастных к коррупционной схеме.