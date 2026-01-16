16:18
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Общество

Городские власти прокомментировали видео с переполненной автобусной остановкой

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как школьники массово скапливаются на остановке и с трудом пытаются попасть в автобус. Кадры сопровождаются подписью: «Если кто-то попадет под колеса — кто будет отвечать? Такая ситуация каждый день».

Читайте по теме
В «Ак-Ордо» школьники рискуют жизнью, пытаясь попасть в переполненный автобус

В Бишкекском городском транспортном предприятии сообщили, что через данную остановку проходят автобусные маршруты № 6, 227, 61, 222, 169 и 103. В штатном режиме интервал движения составляет 8–10 минут.

Вместе с тем в предприятии отметили, что из-за дорожных заторов интервалы движения общественного транспорта временно увеличиваются, что и приводит к скоплению пассажиров на остановках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358167/
просмотров: 467
Версия для печати
Материалы по теме
В «Ак-Ордо» школьники рискуют жизнью, пытаясь попасть в переполненный автобус
Пробки достали: бишкекчане ждут трамвай
В Бишкеке автобус сбил пешехода. Пострадавшая госпитализирована
ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме — мэрия
Станет ли улица Московская пешеходной. Ответ мэрии Бишкека
В Октябрьском районе Бишкека построят 13 школ и 17 детсадов
Генплан Бишкека: чьи дома и земли могут оказаться под угрозой изменений
Железную дорогу в Бишкеке переносить не будут
Трамвай через юг Бишкека: линию хотят провести от 12-го микрорайона в центр
В мэрии Бишкека кадровые изменения
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Трехлетний льготный период в&nbsp;Royal Central Park Трехлетний льготный период в Royal Central Park
16 января, пятница
15:52
В КР ужесточили ответственность за незаконный провоз товаров через границу В КР ужесточили ответственность за незаконный провоз то...
15:46
Городские власти прокомментировали видео с переполненной автобусной остановкой
15:34
Кыргызстан готовит госсектор к выходу на мировые рынки капитала
14:55
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
14:46
На выдворение мигрантов из России в 2025 году потратили 830 миллионов рублей