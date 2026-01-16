Городские власти прокомментировали видео с переполненной автобусной остановкой

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как школьники массово скапливаются на остановке и с трудом пытаются попасть в автобус. Кадры сопровождаются подписью: «Если кто-то попадет под колеса — кто будет отвечать? Такая ситуация каждый день».

Читайте по теме В «Ак-Ордо» школьники рискуют жизнью, пытаясь попасть в переполненный автобус

В Бишкекском городском транспортном предприятии сообщили, что через данную остановку проходят автобусные маршруты № 6, 227, 61, 222, 169 и 103. В штатном режиме интервал движения составляет 8–10 минут.

Вместе с тем в предприятии отметили, что из-за дорожных заторов интервалы движения общественного транспорта временно увеличиваются, что и приводит к скоплению пассажиров на остановках.