Общество

В КР 72 процента предприятий швейной отрасли используют нелегальную рабочую силу

Сегодня 72 процента предприятий швейной отрасли используют нелегальную рабочую силу и привезенных иностранных работников. Такие данные на заседании депутатской группы «Ала-Тоо», где обсуждены проблемы в швейной отрасли, озвучила предприниматель Асель Атабекова.

Она отметила, что это неофициальная статистика.

«У нас появилась возможность привлекать иностранную рабочую силу. Но наше законодательство, конкретно статья 93 кодекса о нарушениях правил привлечения и использования иностранных работников, очень слабое. Практически все производители стали переманивать иностранную рабочую силу, которая приглашена для конкретного предприятия. И это приводит к демпингу цен. Во-вторых, предприятия, которые обучили сотрудников, теряют их, соответственно, становятся неконкурентоспособными. А в-третьих, это приводит к продолжению теневой экономики. Кроме этого, конечно, это налоговые показатели, которые полностью скрыты от государства», — сказала Асель Атабекова.

Она отметила, что сейчас в Кодексе о правонарушениях предусмотрен штраф в 65 тысяч сомов, которые хозяину предприятия не сложно оплатить и продолжать переманивать работников.

Предприниматель считает, что необходимо увеличить штраф и дополнительно применять меру в виде приостановления деятельности предприятия до 90 дней, как это делается в России.

По словам Асель Атабековой, проект поправок уже готов, и она выразила готовность передать его депутатам. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358144/
просмотров: 153
