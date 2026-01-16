МИД рекомендует гражданам Кыргызстана воздержаться от поездок в Иран

Министерство иностранных дел информирует граждан Кыргызстана, находящихся на территории Ирана, а также планирующих посещение или выезд из указанной страны, о следующем:
«В настоящее время большинство международных авиакомпаний сократили либо временно приостановили выполнение рейсов в/из Ирана, при этом отмечаются частые изменения в расписании полетов. В случае невозможности выезда воздушным транспортом возможен выезд наземным путем через территории сопредельных государств.
Въезд на территорию Армении и Турции для граждан КР осуществляется без оформления виз.
Для въезда на территорию Туркменистана необходимо заблаговременно обратиться в посольство КР в этой стране для оказания содействия в оформлении разрешения на въезд и транзитной визы.
По состоянию на 16 января 2026 года открыты пункты пропусков на государственной границе Ирана с Афганистаном и Ираком. В случае принятия решения о въезде в указанные государтва необходимо заранее подать заявление на получение виз в соответствующие дипломатические представительства».
При этом ведомство рекомендует рассматривать альтернативные маршруты выезда. Сухопутные границы Ирана с Пакистаном и Азербайджаном в настоящее время закрыты для пересечения.
Гражданам Кыргызской Республики, нуждающимся в содействии при выезде из Ирана, рекомендуют направить в посольство либо в консульский департамент МИД следующую информацию:
— фамилию, имя, отчество и контактные данные;
— фотографию страницы паспорта с биографическими сведениями;
— предполагаемый пункт пересечения государственной границы.
Гражданам КР, планирующим поездку в Иран в ближайшее время, рекомендуют воздержаться от посещения страны до полной стабилизации обстановки.
Контактные данные:
- консульский департамент МИД (круглосуточно): +996999312002, dks@mfa.gov.kg;
- посольство КР в Иране: +982122830354; +989352505229, kgembassy.ir@mfa.gov.kg;
- почетный консул КР в Армении:
+37491919191; посольство КР в Турции: +903124913506; +905456896800; посольство КР в Туркменистане: +99312482295; +99312482296; +99365694059; посольство КР в Афганистане: +93779099326; +93779099326; +93776544504 (WhatsApp); посольство КР в Азербайджане: +994993312312, +994125055674, +994557505301.