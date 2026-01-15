19:54
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Общество

На постах «Сосновка» и «Кара-Кол» не пропускают машины без зимних шин

Фото из интернета. Перевал Тоо-Ашуу

Министерство транспорта предупредило водителей об усиленном контроле при проезде горных участков дорог в осенне-зимний период.

В ведомстве сообщили, что на пунктах транспортного контроля «Сосновка» и «Кара-Кол» уже проводятся проверки автотранспорта. 

Автомобили, не оснащенные зимними шинами и цепями противоскольжения, через посты пропускаться не будут.

Минтранс напоминает: перед выездом в горные районы и на перевалы необходимо заменить летние шины на зимние и иметь при себе противогололедные цепи. Эти требования обязательны для обеспечения безопасности дорожного движения.

В министерстве также призывают водителей соблюдать правила поведения на перевалах — не выезжать на встречную полосу, не создавать помех для работы снегоуборочной техники и соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров.

Дорожно-эксплуатационные предприятия при министерстве осуществляют постоянный контроль состояния дорог и готовы оперативно реагировать на изменения обстановки на дорогах и перевалах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358016/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс: Все перевалы в Кыргызстане открыты для движения транспорта
Минтранс: Все перевалы открыты, ограничения для транспорта сняты
На участке перевала Чон-Ашуу вводятся ограничения
Перевал Кара-Гоо остается закрытым, а на перевале Ала-Бел действуют ограничения
Нарын: возобновлено движение по перевалу Туз-Бел
Ситуация на перевалах стабильная: Туз-Бел закрыт, на других — усиленный контроль
В горах ввели ограничения для фур и автомобилей на летних шинах из-за непогоды
На перевале Долон ограничили движение грузовиков из-за снегопада
На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад, на Долоне и Ала-Беле ограничили движение
Саммит ОДКБ. Какие улицы будут перекрывать в Бишкеке и Чуйской области
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
19:46
Экипаж МКС впервые досрочно вернулся на Землю Экипаж МКС впервые досрочно вернулся на Землю
19:28
В 2024–2025 годах в Кыргызстане не зафиксировано фактов пыток — МВД
19:25
Фото дня: стая лебедей на озере Иссык-Куль
19:02
Страны Центральной Азии вошли в число самых дешевых для жизни
18:47
На постах «Сосновка» и «Кара-Кол» не пропускают машины без зимних шин