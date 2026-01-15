На постах «Сосновка» и «Кара-Кол» не пропускают машины без зимних шин

Министерство транспорта предупредило водителей об усиленном контроле при проезде горных участков дорог в осенне-зимний период.

В ведомстве сообщили, что на пунктах транспортного контроля «Сосновка» и «Кара-Кол» уже проводятся проверки автотранспорта.

Автомобили, не оснащенные зимними шинами и цепями противоскольжения, через посты пропускаться не будут.

Минтранс напоминает: перед выездом в горные районы и на перевалы необходимо заменить летние шины на зимние и иметь при себе противогололедные цепи. Эти требования обязательны для обеспечения безопасности дорожного движения.

В министерстве также призывают водителей соблюдать правила поведения на перевалах — не выезжать на встречную полосу, не создавать помех для работы снегоуборочной техники и соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров.

Дорожно-эксплуатационные предприятия при министерстве осуществляют постоянный контроль состояния дорог и готовы оперативно реагировать на изменения обстановки на дорогах и перевалах.