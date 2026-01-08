20:30
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский детектив, триллер с Сидни Суини и Амандой Сейфрид, сказку о приключениях в селе Простоквашино, а также два фильма ужасов.

«Унчукпа» (детектив)

Фильм основан на реальных событиях, потрясших Бишкек. В городе одна за другой начинают бесследно пропадать девушки. Опытный следователь Мирбек пытается выйти на след маньяка.

«Горничная» (триллер)

Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Но за закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: ее собственные тайны тоже не останутся в тени.

«Примат» (ужасы)

Люси вместе с друзьями возвращается домой на Гавайи к своему отцу Адаму, сестре Эрин и их ручному шимпанзе Бену. Когда Адам, писатель, уходит из дома на встречу с поклонниками, Люси решает устроить вечеринку. Однако молодые люди не подозревают, что Бен заразился бешенством от другого животного, и вскоре после начала вечеринки примат становится агрессивным.

«Синистер. Первое проклятие» (ужасы)

Музыкантша Наоми вместе с юным сыном Диланом возвращается в родной дом в Техасе. Там она находит запись отца, который покончил с собой много лет назад, с признанием в совершении убийства. Женщина начинает разбираться в ситуации, и понимает, что зло, с которым боролся ее отец, не было побеждено.

«Простоквашино» (семейный)

Мальчик по прозвищу Дядя Федор, обожающий животных, вместе с котом Матроскиным и псом Шариком отправляется в деревню Простоквашино. Там их ждут приключения, дружба и жизнь вдали от взрослых запретов.

  • Какие фильмы посмотреть сейчас с детьми в кинотеатрах Бишкека, можно найти здесь.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357158/
