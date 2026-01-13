В тюрьмах России отбывают наказание более 1 тысячи 200 кыргызстанцев

Граждане Кыргызстана, отбывающие наказание в тюрьмах России, подолгу не могут добиться перевода на родину. Об этом заявил депутат Алтынбек Кылычбаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

«За какой период вы рассматриваете письма, поступающие из-за рубежа? Сотни кыргызстанцев сидят в тюрьмах РФ, многих из них вербуют на войну. Некоторые по несколько месяцев не могут получить от вас ответа об экстрадиции», — сказал он.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что в 2024 году в КР возвращены 128 граждан, осужденных в иностранных государствах, в том числе из России — 118. В 2025-м это число выросло до 221, еще по 124 кыргызстанцам уже вынесены решения и ожидается этапирование.

Также замгенпрокурора добавила, что сейчас в тюрьмах РФ отбывают наказание 1 тысяча 210 кыргызстанцев. При этом она не может утверждать, что все процедуры выполняются быстро, иногда могут занимать несколько месяцев, поскольку это межгосударственный процесс. При этом необходимо дождаться вынесения решения судом в России, что тоже может длиться месяцами, заключила Умуткан Конкубаева.