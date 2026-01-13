13:26
Общество

Трамвай через юг Бишкека: линию хотят провести от 12-го микрорайона в центр

Генеральным планом развития Бишкека предусмотрено строительство трамвайной линии по проспекту Аалы Токомбаева — от 12-го микрорайона в направлении центра города. Далее маршрут планируется провести по улице Киевской до Ошского рынка.

Как отмечается в разъяснениях мэрии, очередность реализации мероприятий по строительству трамвайной инфраструктуры, а также конкретные маршруты будут определяться на следующих стадиях проектирования. В том числе эти вопросы планируется проработать при разработке технико-экономического обоснования строительства трамвайных линий.

Власти подчеркивают, что трамвай рассматривается как один из ключевых элементов развития общественного транспорта и разгрузки улично-дорожной сети столицы.

Генеральным планом предусматривается организация трамвайных линий на обособленном полотне. При таких условиях, а также с учетом использования подвижного состава большой вместимости максимальная провозная способность трамвая (то есть количество пассажиров, которое может провести трамвайная линия в час) в три раза превышает провозную способность троллейбуса.
