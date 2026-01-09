В Русском театре драмы в Бишкеке прошла премьера комедии «Принцесса Турандот»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 7-8 января представил премьеру спектакля «Принцесса Турандот». Об этом сообщили в театре.
Действие происходит в Пекине. Дочь китайского императора принцесса Турандот — невеста. Она никого не оставляет равнодушным. Однако, чтобы взять в жены строптивую красавицу, женихам надо отгадать три загадки принцессы. Тот, кому не удастся справиться с задачей, тут же лишится головы.
Над спектаклем работали:
режиссер-постановщик — Тимур Галеев (Москва);
художник-постановщик, художник по костюмам — Никита Сазонов (Санкт-Петербург);
композитор — Альфит Фархадшин (Казань);
хореограф — Евгений Прокопенко;
вокал — Марина Шипулина;
художник по свету — Владимир Карчин;
помощник режиссера — Наталья Бурмистрова, Эвелина Пурикова.