В Русском театре драмы в Бишкеке прошла премьера комедии «Принцесса Турандот»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 7-8 января представил премьеру спектакля «Принцесса Турандот». Об этом сообщили в театре.

​Действие происходит в Пекине. Дочь китайского императора принцесса Турандот — невеста. Она никого не оставляет равнодушным. Однако, чтобы взять в жены строптивую красавицу, женихам надо отгадать три загадки принцессы. Тот, кому не удастся справиться с задачей, тут же лишится головы.

Над спектаклем работали:

режиссер-постановщик — Тимур Галеев (Москва);

художник-постановщик, художник по костюмам — Никита Сазонов (Санкт-Петербург);

композитор — Альфит Фархадшин (Казань);

хореограф — Евгений Прокопенко;

вокал — Марина Шипулина;

художник по свету — Владимир Карчин;

помощник режиссера — Наталья Бурмистрова, Эвелина Пурикова.

