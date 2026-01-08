09:31
Может иметь токсин. «Нестле» отзывает отдельные партии детского питания в КР

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора получил уведомление от ОсОО «Forester» («Форестер») — официального дистрибьютора продукции детского питания компании группы «Нестле».

Как сообщили в ведомстве, согласно предоставленной информации, центральным офисом ООО «Нестле Россия» принято решение о добровольном отзыве отдельных партий продукции детского питания, а именно сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей под товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN OPTIPRO 2, NAN EXPERTPRO, NAN 2 Optipro, PRENAN, NAN LACTOSE FREE с определенными датами производства.

Отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности и является частью глобального добровольного отзыва отдельных партий продукции детского питания, проводимого компанией «Нестле».

Это связано с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота).

Со стороны официального дистрибьютора начаты мероприятия по изъятию указанных партий продукции из торговой сети на территории Кыргызской Республики.

В связи с вышеизложенным ДГСЭН рекомендует потребителям проверить наименование и дату изготовления используемой детской смеси. В случае совпадения с отзываемыми партиями рекомендуется прекратить употребление данной продукции и обратиться к официальному дистрибьютору для возврата продукции.

По информации производителя, отзыв затрагивает ограниченное количество партий, которые потенциально могут содержать токсин цереулид.

Цереулид — это токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к воздействию высоких температур и не разрушается при кипячении. Возможными симптомами после употребления продукции с высоким содержанием цереулида могут быть рвота и диарея, которые схожи с проявлениями пищевого отравления либо аллергической реакцией на белки коровьего молока.
