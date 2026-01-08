Может иметь токсин. «Нестле» отзывает отдельные партии детского питания в КР

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора получил уведомление от ОсОО «Forester» («Форестер») — официального дистрибьютора продукции детского питания компании группы «Нестле».
Как сообщили в ведомстве, согласно предоставленной информации, центральным офисом ООО «Нестле Россия» принято решение о добровольном отзыве отдельных партий продукции детского питания, а именно сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей под товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN OPTIPRO 2, NAN EXPERTPRO, NAN 2 Optipro, PRENAN, NAN LACTOSE FREE с определенными датами производства.
Отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности и является частью глобального добровольного отзыва отдельных партий продукции детского питания, проводимого компанией «Нестле».
Со стороны официального дистрибьютора начаты мероприятия по изъятию указанных партий продукции из торговой сети на территории Кыргызской Республики.
В связи с вышеизложенным ДГСЭН рекомендует потребителям проверить наименование и дату изготовления используемой детской смеси. В случае совпадения с отзываемыми партиями рекомендуется прекратить употребление данной продукции и обратиться к официальному дистрибьютору для возврата продукции.
По информации производителя, отзыв затрагивает ограниченное количество партий, которые потенциально могут содержать токсин цереулид.
Цереулид — это токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к воздействию высоких температур и не разрушается при кипячении. Возможными симптомами после употребления продукции с высоким содержанием цереулида могут быть рвота и диарея, которые схожи с проявлениями пищевого отравления либо аллергической реакцией на белки коровьего молока.