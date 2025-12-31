18:07
Общество

«Дороги стали лучше и город засиял»: с каким настроением Ош провожает 2025 год

В преддверии Нового года журналисты 24.kg вышли на улицы Оша, чтобы узнать у жителей, с каким настроением они провожают 2025 год и какие изменения в городе считают самыми заметными.

Большинство опрошенных отметили улучшение дорожной инфраструктуры. На вопрос «Что изменилось в этом году?» жители практически единодушно отвечали: дороги стали лучше.

Помимо них горожане обратили внимание на предновогоднее оформление Оша, праздничную атмосферу на центральных улицах и в парках, активную подготовку к Новому году. Многие отмечали, что город стал чище и уютнее.

По словам жителей, 2025 год для Оша запомнится заметными инфраструктурными изменениями и более праздничным настроением в конце года, с которым горожане встречают наступающий Новый год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356764/
