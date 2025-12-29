20:32
Общество

«Өрт кечкен сөйкө». В Бишкеке прошла премьера военного сериала

Фото ГУ «Кыргызсериал»

ГУ «Кыргызсериал» представило публике первый в стране военно-исторический сериал. Об этом редакции 24.kg рассказали в госучреждении.

Премьера восьмисерийного проекта (по 50 минут каждая) под названием «Өрт кечкен сөйкө» (рабочее название «Зенитчица Тамара») состоялась сегодня в кинотеатре «Манас». 

Военно-исторический художественный сериал снят при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, Министерства обороны и департамента кинематографии. Созданием сериала занималась студия «Олокон-Медиа». Проект реализован в рамках 80-летия Победы Советской армии в Великой Отечественной войне.

Как рассказал директор творческо-производственного объединения «Кыргызсериал» Эрмек Амантур уулу, фильм снимался на двух языках, но основным все же считается кыргызский. Сериал планируется транслировать на отечественных телеканалах и интернет-платформах.

«Было сложно найти технику военного периода, поэтому в некоторых случаях мы применяли графику и спецэффекты. Костюмы и реквизиты есть в киностудии, но часть пришлось заказывать дополнительно,  чтобы передать атмосферу того времени», — делится Эрмек Амантур уулу.

Проект посвящен мужеству, патриотизму и единству кыргызских и советских солдат, а также вкладу женщин в Победу в Великой Отечественной войне.

По историческим данным, около 1 тысячи 395 кыргызстанок добровольно ушли на фронт. Через судьбы героинь сериал поднимает темы ценности мира, родины и человеческой солидарности, обращаясь прежде всего к молодому поколению.

Сюжет основан на реальных событиях и образах, художественно обобщенных создателями. В центре повествования — девушки из разных регионов Кыргызстана, вставшие на защиту родины. Среди них — Герой Советского Союза, летчик Евдокия Пасько (Каракол), хирург Рафа Айдарбекова (Чуйская область), зенитчица Тамара Балтабаева (Чуйская область), радистка Нагима (Ош), разведчица Майра (Иссык-Кульская область), снайпер Джийде (Нарын), фельдшер Гульбара Егембердиева и другие. В сериале также отражены судьбы артисток Кыргызской национальной филармонии — Кынар Эралиевой, Асипы Исмаиловой и Калипы Алиевой, выступавших на фронте.

Наряду с женскими образами в сериале представлены и мужские герои — панфиловец, будущий Герой Кыргызской Республики и народный поэт Сооронбай Жусуев, летчик Абдыкерим Кармышаков и другие участники войны.

Главный продюсер проекта — Женишгуль Озбекова, режиссер — Мурат Мамбетов. Операторы — Талант Ургазиев и Санжар Абдыжапаров, монтажер — Тулгабек Койчуманов. Сценарий написали Гульмайрам Саалаева, Жыпар Исабаева и Гульзар Жумагулова.
