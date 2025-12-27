12:07
Общество

В Бишкеке на случай увеличения пассажиропотока сформирован резерв автобусов

В связи с ростом пассажиропотока перед Новым годом Министерство транспорта и коммуникаций сформировало резерв автобусов для запуска дополнительных междугородних рейсов из Бишкека. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, автобусы будут задействованы в зависимости от фактического пассажиропотока.

С 27 по 31 декабря в резерв поставлены шесть автобусов: по два на маршруты Бишкек — Каракол (северное и южное направления) и Бишкек — Нарын;

С автовокзала «Ак-Кула» с 22 по 27 декабря в резерве находится один автобус по направлению Бишкек — Талас, а с 27 по 31 декабря — два автобуса большой вместимости. При необходимости они также будут направлены на дополнительные рейсы.
