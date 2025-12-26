14:20
За год в Кыргызстане вернули 25 зданий детских садов — незаконно приватизированы

Фото Минпросвещения КР

В 2025 году в Кыргызстане для работы по прямому назначению вернули 25 зданий детских садов, ранее незаконно приватизированных. Об этом сообщило Министерство просвещения.

По его данным, за указанный период открыт 91 детсад, из них 32 построено.

В республике работает 1 тысяча 997 типовых детских садов полного дня, их посещают 257,3 тысячи детей, что на 23,4 тысячи детей и 85 детских садов больше, чем в 2024-м.

По данным Нацстаткома КР, охват дошкольным образованием составил 32,3 процента.

По оперативным данным Минпросвещения, охват детей от трех до пяти лет всеми видами и формами дошкольного образования и подготовки составляет 50 процентов.
