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Общество

Запретить отдавать детей в детские дома и интернаты предлагают правозащитники

Запретить размещение детей в детских домах и интернатах предлагают правозащитники. Об этом на пресс-конференции заявила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, новая редакция Кодекса о детях исключает направление детей в детские дома и интернаты, что поможет ускорить создание социальных служб по поддержке семей и детей на местах.

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«Сейчас, если ребенок остается сиротой, его направляют в специализированные детские учреждения, которые расположены в другом районе, области. Разлучают с родственниками, близкими, одноклассниками. Мы предлагаем ввести запрет на размещение детей в детских домах и интернатах. Вместо этого на уровне айыл окмоту должны создать условия для социальных услуг. Должны увеличить число фостерных семей. Сегодня их недостаточно. У нас на 6 миллионов населения сейчас 60 приемных семей», — говорит Назгуль Турдубекова.

По ее словам, на содержание фостерных семей уходит в три раза меньше средств, чем на содержание детских учреждений.

«На один интернат в год из бюджета выделяется от 38 миллионов сомов. На одного ребенка уходит $3,5-4 тысячи. До ребенка доходит 15 процентов. Эти деньги необходимо направить в айыл окмоту, чтобы те распределили детей в полноценные семьи и создали для них условия. Доказано исследователями, что у детей, которые проживают в детских домах, уровень интеллектуального развития в разы снижается по сравнению с теми, которые живут в семьях», — заключила Назгуль Турдубекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195103/
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