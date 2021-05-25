Запретить отдавать детей в детские дома и интернаты предлагают правозащитники

Запретить размещение детей в детских домах и интернатах предлагают правозащитники. Об этом на пресс-конференции заявила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.
По ее словам, новая редакция Кодекса о детях исключает направление детей в детские дома и интернаты, что поможет ускорить создание социальных служб по поддержке семей и детей на местах.
По ее словам, на содержание фостерных семей уходит в три раза меньше средств, чем на содержание детских учреждений.
«На один интернат в год из бюджета выделяется от 38 миллионов сомов. На одного ребенка уходит $3,5-4 тысячи. До ребенка доходит 15 процентов. Эти деньги необходимо направить в айыл окмоту, чтобы те распределили детей в полноценные семьи и создали для них условия. Доказано исследователями, что у детей, которые проживают в детских домах, уровень интеллектуального развития в разы снижается по сравнению с теми, которые живут в семьях», — заключила Назгуль Турдубекова.