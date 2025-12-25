19:12
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Без метро, но с трамваями и метробусами. Представлена новая транспортная модель

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Бишкеке завершились общественные слушания по проекту генерального плана развития города до 2050 года. Одной из ключевых тем обсуждения стала транспортная инфраструктура столицы.

Руководитель направления «Транспортная инфраструктура» ООО «НИИ ПГ» Александр Баранов представил анализ текущей ситуации. По его словам, сегодня около 40 процентов магистральной улично-дорожной сети Бишкека не соответствует нормативам. При этом 85 процентов магистралей перегружены, а 77 процентов — запаркованы, что снижает их пропускную способность почти вдвое.

Уровень автомобилизации продолжает расти, в 2024 году он достиг 330 автомобилей на одну тысячу жителей.

По словам специалиста, серьезные проблемы зафиксированы в работе общественного транспорта: переполненный подвижной состав, низкая скорость движения и наличие районов, не охваченных маршрутной сетью.

Сегодня в столице наблюдается максимальный пассажиропоток на въездах в город, он достигает 6 тысяч 700 человек в час, что превышает возможности автобусного транспорта.

 Александр Баранов

В проекте генплана-2050 предлагается масштабное развитие транспортной системы. Планируется привести к нормативным параметрам 333 километра магистральных улиц, построить еще 299 километров новых дорог и 89 километров трасс в обход Бишкека, включая 49 километров новых. Проект предусматривает возведение 18 транспортных развязок и двух путепроводов через железнодорожные пути.

Особый акцент сделан на развитии общественного транспорта. Предлагается строительство трамвайной линии и внедрение системы скоростного автобусного сообщения (метробуса). При этом от идеи строительства метрополитена отказались. По словам Александра Баранова, он обойдется примерно в десять раз дороже трамвайной сети и не будет соответствовать прогнозируемым пассажиропотокам.

По данным разработчиков, один современный трамвай способен перевезти до 220 пассажиров и заменить до 180 личных машин на городских улицах.

Разработчики генплана также предлагают отвод транзитного транспорта за пределы города за счет развития северного и южного обходов и создание внешнего кольца для грузового транспорта, включая перевозки опасных грузов. Внутри города планируется формирование своеобразных вспомогательных центров, чтобы снизить потребность жителей в поездках в центр столицы.

Кроме того, проект предусматривает развитие городской железной дороги, строительство дополнительных путей и пересадочных платформ, формирование велосипедного каркаса по местным улицам без конфликтов с автомобильным и общественным транспортом.

Ожидается, что реализация генплана позволит увеличить объемы перевозок общественным транспортом на 54 процента, обеспечить 100-процентный охват населения маршрутной сетью и значительно сократить использование личных автомобилей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356083/
просмотров: 618
Версия для печати
Материалы по теме
Завершились общественные слушания проекта генплана Бишкека до 2050 года
Больницы в центре Бишкека сохранят. Разработчики генплана успокоили горожан
Как создается генплан-2050. Источники данных для стратегического документа
К 2050 году в Бишкеке будут жить 2 миллиона человек — данные нового генплана
Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Восточную объездную дорогу в Бишкеке планируют завершить за один-два года
Эксперты раскритиковали проект генплана Бишкека до 2050 года и предложили правки
Инфраструктура Бишкека серьезно отстает от потребностей его жителей
Разработчики генплана: Бишкек потерял десятки памятников культурного наследия
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
25 декабря, четверг
19:05
Названа сумма штрафов, наложенных в строительной сфере в 2025 году Названа сумма штрафов, наложенных в строительной сфере...
18:53
В Кыргызстане насчитали около 40 тысяч официально зарегистрированных безработных
18:36
Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
18:35
Больницы в центре Бишкека сохранят. Разработчики генплана успокоили горожан
18:25
Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!