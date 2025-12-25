Без метро, но с трамваями и метробусами. Представлена новая транспортная модель

В Бишкеке завершились общественные слушания по проекту генерального плана развития города до 2050 года. Одной из ключевых тем обсуждения стала транспортная инфраструктура столицы.

Руководитель направления «Транспортная инфраструктура» ООО «НИИ ПГ» Александр Баранов представил анализ текущей ситуации. По его словам, сегодня около 40 процентов магистральной улично-дорожной сети Бишкека не соответствует нормативам. При этом 85 процентов магистралей перегружены, а 77 процентов — запаркованы, что снижает их пропускную способность почти вдвое.

Уровень автомобилизации продолжает расти, в 2024 году он достиг 330 автомобилей на одну тысячу жителей.

По словам специалиста, серьезные проблемы зафиксированы в работе общественного транспорта: переполненный подвижной состав, низкая скорость движения и наличие районов, не охваченных маршрутной сетью.

Сегодня в столице наблюдается максимальный пассажиропоток на въездах в город, он достигает 6 тысяч 700 человек в час, что превышает возможности автобусного транспорта. Александр Баранов

В проекте генплана-2050 предлагается масштабное развитие транспортной системы. Планируется привести к нормативным параметрам 333 километра магистральных улиц, построить еще 299 километров новых дорог и 89 километров трасс в обход Бишкека, включая 49 километров новых. Проект предусматривает возведение 18 транспортных развязок и двух путепроводов через железнодорожные пути.

Особый акцент сделан на развитии общественного транспорта. Предлагается строительство трамвайной линии и внедрение системы скоростного автобусного сообщения (метробуса). При этом от идеи строительства метрополитена отказались. По словам Александра Баранова, он обойдется примерно в десять раз дороже трамвайной сети и не будет соответствовать прогнозируемым пассажиропотокам.

По данным разработчиков, один современный трамвай способен перевезти до 220 пассажиров и заменить до 180 личных машин на городских улицах.

Разработчики генплана также предлагают отвод транзитного транспорта за пределы города за счет развития северного и южного обходов и создание внешнего кольца для грузового транспорта, включая перевозки опасных грузов. Внутри города планируется формирование своеобразных вспомогательных центров, чтобы снизить потребность жителей в поездках в центр столицы.

Кроме того, проект предусматривает развитие городской железной дороги, строительство дополнительных путей и пересадочных платформ, формирование велосипедного каркаса по местным улицам без конфликтов с автомобильным и общественным транспортом.

Ожидается, что реализация генплана позволит увеличить объемы перевозок общественным транспортом на 54 процента, обеспечить 100-процентный охват населения маршрутной сетью и значительно сократить использование личных автомобилей.