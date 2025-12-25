Эксперты раскритиковали проект генплана Бишкека до 2050 года и предложили правки

В Бишкеке продолжают общественное обсуждение проекта генерального плана развития города до 2050 года. Экспертное сообщество «Урбан Хаб Бишкек», куда входят специалисты по урбанистике, транспорту, экологии и городской среде, направило в мэрию столицы и профильные госорганы официальное обращение с предложениями и замечаниями к документу.

По мнению экспертов, представленный проект генплана содержит ряд системных противоречий и рисков, которые при реализации могут усугубить существующие проблемы города.

В первую очередь речь идет о транспортной политике.

Несмотря на заявленный приоритет общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов, фактические решения в документе, отмечают специалисты, ориентированы на дальнейшее расширение улично-дорожной сети и строительство новых развязок.

При этом отсутствуют расчеты, подтверждающие, что это снизит загруженность дорог. Эксперты предупреждают: без комплексной транспортной модели такие решения могут привести к росту автотрафика и усилению пробок.

Серьезные вопросы, по их оценке, вызывает и градостроительная часть проекта. В генплане не закреплены четкие ограничения по этажности и плотности застройки, особенно в центре Бишкека. Это, по мнению экспертного сообщества, создает риски утраты исторического облика столицы и ее хаотичного уплотнения.

В документе не прописаны механизмы гарантированного резервирования земель под школы, детские сады и другие социальные объекты. Это может привести к их дефициту на фоне активного строительства жилья.

Отдельное внимание в обращении уделили вопросам озеленения и экологии. Эксперты отмечают, что в расчет зеленых территорий включили участки, которые фактически недоступны для горожан, а сами зоны не имеют надежной правовой защиты.

По их мнению, без четкого закрепления статуса таких территорий сохраняется риск их застройки. При этом высокий уровень загрязнения воздуха в городе в проекте признан, однако предлагаемые меры носят общий характер и не увязаны с плотностью застройки и транспортной нагрузкой.

Сообщество указывает на отсутствие в генплане понятного механизма реализации. В документе не определены этапы выполнения, источники финансирования и распределение ответственности между государственными и муниципальными структурами. Это, считают специалисты, ставит под сомнение возможность практического воплощения заявленных целей.

В «Урбан Хаб Бишкек» подчеркнули, что генеральный план должен стать не формальной стратегией, а реальным инструментом развития столицы. Эксперты призвали мэрию Бишкека доработать документ с учетом профессиональных рекомендаций и обеспечить открытое обсуждение ключевых решений до его окончательного утверждения.