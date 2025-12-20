10:26
Температурные рекорды. Самым холодным 20 декабря в Бишкеке было в 1950 году

Самым холодным 20 декабря в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1950 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −23,7 градуса.

Самым теплым — в 1981-м, когда температура составила +16,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры декабря для столицы составляет −1,1 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был декабрь 1984 года со среднемесячной температурой −13,7 градуса.

Самым теплым — декабрь 1925-го со средней температурой +5,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 20 декабря в Бишкеке пасмурно. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура опустится до −3.
