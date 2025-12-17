11:41
Общество

Итоги миграционной амнистии в Кыргызстане: тысячи иностранцев легализовались

По инициативе Министерства иностранных дел Кыргызстана, поддержанной руководством страны, в отношении нелегально пребывающих в стране иностранных граждан применена так называемая «миграционная амнистия».

Как сообщили в МИД, в результате принятых мер около 9,6 тысячи иностранных граждан смогли легализовать свое пребывание в Кыргызстане без выезда из страны.

Кроме того, более 1,7 тысячи человек добровольно покинули республику в установленном порядке.

В ведомстве отметили, что миграционная амнистия была направлена на упорядочение миграционных процессов, соблюдение законодательства и создание прозрачных условий пребывания иностранных граждан в стране.
