Половина кыргызстанцев выйдет из черного списка России до конца амнистии

До 10 декабря половину кыргызстанцев исключат из черного списка миграционной службы России. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил председатель Государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов.

По его словам, сейчас служба проводит разъяснительную работу среди кыргызстанцев о миграционной амнистии в России.

Читайте по теме Кого из граждан Кыргызстана затронет миграционная амнистия в России

«Надеемся, большинство сможет воспользоваться этим шансом. По нашей информации, число кыргызстанцев в черном списке сократится в два раза», — заявил Болотбек Ибраимжанов.

По его данным, в черном списке 70 тысяч граждан Кыргызстана, нарушивших миграционные законы России.

РФ в середине октября объявила амнистию для граждан Кыргызстана. Она действует до 10 декабря 2018 года.