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Власть

В 2019 году Кыргызстан установил дипломатические отношения с восемью странами

В 2019-м Кыргызстан установил дипломатические отношения с восемью странами мира. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

По его словам, в прошлом году состоялись 95 зарубежных визитов на высшем уровне.

«Всего у нас двусторонние связи с 164 государствами. За год представители консульских служб оказали 84 тысячи услуг», — рассказал Чингиз Айдарбеков.

Он отметил, что в некоторых городах России откроют консульские службы.

«В 2019 году РФ объявила миграционную амнистию, в результате 999 граждан КР вышли из черного списка. В результате двух миграционных амнистий 6 тысяч 487 кыргызстанцев получили возможность вновь работать на территории России», — заявил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145999/
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