Алмазбек Касымалиев назначен заместителем гендиректора НТРК

Алмазбек Касымалиев назначен заместителем генерального директора Национальной телерадиовещательной корпорации. Он будет курировать информационное направление. Соответствующий приказ подписал глава НТРК Улан Сатиев.

Фото НТРК. Алмазбек Касымалиев

Алмазбек Касымалиев родился 30 апреля 1981 года в селе Чолпон Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Имеет высшее образование, магистр журналистики.

Свою карьеру на НТРК начал в 2002-м в качестве корреспондента творческо-производственного объединения «Кыргызстан».

Позднее занимал ряд должностей: