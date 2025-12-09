Алмазбек Касымалиев назначен заместителем гендиректора НТРК

Алмазбек Касымалиев назначен заместителем генерального директора Национальной телерадиовещательной корпорации. Он будет курировать информационное направление. Соответствующий приказ подписал глава НТРК Улан Сатиев.
Алмазбек Касымалиев родился 30 апреля 1981 года в селе Чолпон Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Имеет высшее образование, магистр журналистики.
Свою карьеру на НТРК начал в 2002-м в качестве корреспондента творческо-производственного объединения «Кыргызстан».
Позднее занимал ряд должностей:
- главный редактор студии утренних программ «Кутман таң»;
- руководитель отдела корреспондентов информационно-аналитического центра «Ала-Тоо»;
- глава дирекции информационных программ НТРК «Ала-Тоо»;
- заместитель главы дирекции информационных программ КТРК «Ала-Тоо»;
- шеф-редактор объединения «Маалымат» КТРК;
- председатель художественного совета НТРК;
- с ноября 2022 года — продюсер «Улуттук биринчи каналы».