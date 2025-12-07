09:46
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 7 декабря в Бишкеке было в 1954 году

Самым холодным 7 декабря в Бишкеке было в 1954 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −22 градуса.

Самым теплым — в 1970-м, когда температура составила +19,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры декабря для столицы составляет −1,1 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был декабрь 1984 года со среднемесячной температурой −13,7 градуса.

Самым теплым — декабрь 1925-го со средней температурой +5,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 7 декабря в столице облачно. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а ночью температура опустится до −1.
