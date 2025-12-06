10:10
Общество

Авиакомпания Asman Airlines запустила прямой рейс Алматы — Каракол

Авиакомпания Asman Airlines запустила прямой регулярный рейс по маршруту Алматы — Каракол. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что рейс по данному маршруту будет доступен дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Первый вылет состоялся 5 декабря. Время в пути — 35 минут.

Стоимость авиабилетов — от 6 тысяч 500 сомов (39 тысяч тенге или $75).

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» отметили, что регулярные рейсы по данному направлению отсутствовали с 1970-х годов, и их восстановление создает новые возможности для деловых и туристических поездок.

Авиабилеты доступны для бронирования на официальном сайте Asman Airlines и в мобильном приложении компании.
