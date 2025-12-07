Неделя-24. Скандал после выборов и новые документы для водителей и хозяев земли

Парламентские выборы все-таки не обошлись без скандалов — ЦИК аннулировала результаты выборов по избирательному округу № 13 (Ноокенский район, Джалал-Абадская область) из-за нарушения тайны голосования. Начальник управления организации избирательного процесса Махабат Кожокеева сообщила, что проверка выявила нарушения на 35 участках. Наблюдатели от кандидатов установили камеры и отслеживали, кто как голосует. Лидером гонки, по предварительным данным, являлся Бакыт Сыдыков, набравший 17 тысяч 397 голосов. В выборах участвовали 14 кандидатов. ЦИК уточнила, что повторное голосование объявят в течение месяца.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов раскрыла данные о финансировании избирательных кампаний участников.
На специальные счета избирательных фондов поступил 1 миллиард 791 миллион сомов.
Собственные средства кандидатов составили 1 миллиард 92 миллиона сомов, добровольные пожертвования — 659,063 миллиона сомов.
Всего израсходовали 1 миллиард 582 миллиона сомов.
ЦИК подтвердила, что поступления и расходы всех кандидатов не превысили установленный законом лимит в 20 миллионов сомов на одного претендента.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с международными наблюдателями заявил, что на следующих парламентских выборах планируется внедрить онлайн-голосование. По словам главы государства, цифровизация на выборах направлена на искоренение коррупционных схем (например, «карусели» и продажа мест в партийных списках за суммы до $1 миллиона). Президент рассчитывает, что онлайн-голосование увеличит участие граждан на выборах с 40 до 80 процентов. Онлайн-голосование не успеют использовать на запланированных на январь 2027 года президентских выборах.
В 2026 году в Кыргызстане по государственной ипотеке планируют выдать 20 тысяч квартир, в том числе в Бишкеке — больше 4 тысяч.
С принятием новой редакции Земельного кодекса в Кыргызстане вводится единый кадастровый план взамен привычных красных и зеленых книг. Цель — унификация документов, устранение дублирования и сокращение коррупционных рисков. Старые книги остаются действительными до момента отчуждения участка. Новый собственник при сделке должен будет оформить кадастровый план. Внедряется цифровой формат документа через систему «Тундук».
В Кыргызстане утвердили новый образец водительского удостоверения. Документы образца 2019 года будут выдавать до полного исчерпания бланков. Государственному центру по регистрации транспортных средств и Министерству иностранных дел поручили уведомить иностранные государства о предстоящем переходе на новый документ.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Бишкек-2050: четыре мегапроекта, которые могут навсегда изменить столицу
Проект нового генерального плана Бишкека до 2050 года мэрия представила 24 октября. Его разрабатывали муниципалитет и российский НИИ перспективного градостроительства, опираясь на концепцию японского бюро Nikken Sekkei. Цель документа — задать долгосрочный вектор развития столицы: от транспорта и зеленых зон до социальной инфраструктуры. Среди «якорей» будущего Бишкека — четыре крупных объекта, которые должны изменить карту города.
Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
Центральная Азия стремительно приближается к водной черте, за которой мегаполисы региона могут столкнуться с кризисом, подобным тому, что сегодня переживает иранская столица Тегеран. Такое предупреждение содержится в аналитическом материале, опубликованном 2 декабря. Они сравнивают ситуацию с «тегеранским кризисом», когда водохранилища крупнейшего города страны почти достигли «мертвого объема», а власти вынуждены готовить планы частичной эвакуации населения.
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
В Кыргызстане завершились досрочные парламентские выборы. Они признаны состоявшимися. Теперь центр внимания переключился на главную интригу большой политики страны: кто возглавит законодательную ветвь власти? В шорт-листе пять персон, каждая из которых со своими амбициями.
Предварительный состав нового созыва Жогорку Кенеша
Общая явка избирателей на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, по данным ЦИК, составила 36,9 процента — проголосовали 1 миллион 584 тысячи 446 человек. Мы собрали предварительный список нового состава парламента. Окончательные итоги выборов Центризбирком должен объявить до 14 декабря.
Маловодье в Кыргызстане: ледники тают, урожаи падают, свет экономят
В Кыргызстане наступил незапланированный кризис. Эксперты ожидали выход из маловодного цикла в 2025 году, но он только усилился, сократившись до одного года. Катастрофическое таяние ледников и низкий уровень Токтогульского водохранилища заставили госучреждения экономить энергию, а фермеров — молиться. Гляциологи и агрономы объяснили 24.kg: почему «весна» в Кыргызстане теперь длится всего неделю, и почему 0,7 миллиметра осадков в октябре привели к необходимости нулевой ставки на капельное орошение.
Иссык-Куль спасают: новые очистные сооружения в Балыкчи и планы на Чолпон-Ату
Разрастание водорослей и загрязнение сточными водами годами угрожали курортному потенциалу жемчужины Кыргызстана — озера Иссык-Куль. Чтобы устранить экологическую угрозу, в стране запустили проект «Управление сточными водами Иссык-Куля». Первые результаты уже есть: в Балыкчи доля абонентов, подключенных к центральной канализации, всего за несколько лет выросла с 30 до 53 процентов. Журналист 24.kg увидела, как новые канализационно-очистные сооружения (КОС) в Балыкчи используют передовую технологию A2O, переводя курортный регион на цивилизованные и экологически безопасные стандарты.
Ответы на вопросы современного мира: о войне, мире и силе эпоса «Манас»
Четвертого декабря 2013 года трилогию «Манас», «Семетей» и «Сейтек» ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия человечества. В 2015-м постановлением правительства Кыргызстана 4 декабря объявили Днем эпоса «Манас». Президент Национальной академии «Манас» Назира Аалы кызы рассказала 24.kg о ключевых ценностях произведения и деятельности возглавляемого ею учреждения.
От юрты до современного театра: как молодые манасчи возрождают великий эпос
В Кыргызстане 4 декабря отмечают День эпоса «Манас». В преддверии мы посетили Кыргызский национальный театр «Манас» и удачно попали на республиканский конкурс молодых манасчи до 30 лет.
Мастер из Кыргызстана занимается ремеслом уже 40 лет: изготовленные им седла дарили Путину и Назарбаеву
Муфтийдин Букардинов — мастер кожевенного ремесла из Кыргызстана, он 40 лет создает седла, сбруи, уздечки и поводья для лошадей. В 2017 году одну из его работ президент Алмазбек Атамбаев подарил Владимиру Путину. Как признается мастер, и не подозревал, что его седло окажется у лидера России. Сам Муфтийдин Букардинов не контактирует с клиентами, работая через менеджера. Свою работу увидел в интернете и очень удивился. В интервью 24.kg мастер рассказал, что привело его к созданию конского снаряжения, как это стало делом его жизни, показал свою мастерскую и работу.
Как изменилась религиозная политика КР: большое интервью с Азаматом Юсуповым
О ситуации в религиозной сфере, о влиянии зарубежных организаций на население Кыргызстана, о даваате и паломничестве в интервью 24.kg рассказал глава Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте КР Азамат Юсупов.
Переселение завершено: 76 новых домов и «VIP-городок» для жителей Лейлека
Власти Баткенской области сообщили о завершении масштабного проекта по переселению граждан из приграничной зоны. 29 ноября все семьи, которые должны были переехать оттуда, уже разместились в новых домах. Аким Лейлекского района Женишбек Асылбек сообщил 24.kg, что переселенцы довольны условиями в новом поселке, который он назвал «VIP-городком».
Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам парламентских выборов
Telegram-канал известного российского блогера Михаила Звинчука (расследование 24.kg про Звинчука и его деятельность в КР можно прочитать здесь) начал свой пост о выборах в Жогорку Кенеш именно так: «В Киргизии готовятся к протестам». Интересно, что на этот раз предварительные прогнозы отдельных экспертов и результаты их социологических опросов оказались далеки от реальности. Теперь и «аналитика» от владельца проекта «Рыбарь» по итогам выборов выглядит совершенно нерелевантной кыргызским условиям.
Осень в Бишкеке и Аламединское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, заглянем в Аламединское ущелье, посетим Иссык-Куль и завершим нашу поездку на юге республики.
Сериалы о богах, Марселе и Роуэне Аткинсоне. Что посмотреть на следующей неделе
На следующей неделе (8-14 декабря) зрителей ждет культовое фэнтези: стартует сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» о сыне Посейдона, которого обвиняют в краже молний Зевса. Любителей жанра ждет мрачный испанский триллер «Город теней», а фанатов комедии — возвращение легендарного Роуэна Аткинсона в рождественском сериале «Человек против младенца». Кроме того, выходят новые сезоны криминального боевика «На страже Марселя» и детективной классики «Чисто английские убийства» (уже 25-й сезон).