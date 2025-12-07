09:46
Общество

Неделя-24. Скандал после выборов и новые документы для водителей и хозяев земли

Парламентские выборы все-таки не обошлись без скандалов — ЦИК аннулировала результаты выборов по избирательному округу № 13 (Ноокенский район, Джалал-Абадская область) из-за нарушения тайны голосования. Начальник управления организации избирательного процесса Махабат Кожокеева сообщила, что проверка выявила нарушения на 35 участках. Наблюдатели от кандидатов установили камеры и отслеживали, кто как голосует. Лидером гонки, по предварительным данным, являлся Бакыт Сыдыков, набравший 17 тысяч 397 голосов. В выборах участвовали 14 кандидатов. ЦИК уточнила, что повторное голосование объявят в течение месяца.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов раскрыла данные о финансировании избирательных кампаний участников.

  • На специальные счета избирательных фондов поступил 1 миллиард 791 миллион сомов.

  • Собственные средства кандидатов составили 1 миллиард 92 миллиона сомов, добровольные пожертвования — 659,063 миллиона сомов.

  • Всего израсходовали 1 миллиард 582 миллиона сомов.

  • ЦИК подтвердила, что поступления и расходы всех кандидатов не превысили установленный законом лимит в 20 миллионов сомов на одного претендента.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с международными наблюдателями заявил, что на следующих парламентских выборах планируется внедрить онлайн-голосование. По словам главы государства, цифровизация на выборах направлена на искоренение коррупционных схем (например, «карусели» и продажа мест в партийных списках за суммы до $1 миллиона). Президент рассчитывает, что онлайн-голосование увеличит участие граждан на выборах с 40 до 80 процентов. Онлайн-голосование не успеют использовать на запланированных на январь 2027 года президентских выборах.

В 2026 году в Кыргызстане по государственной ипотеке планируют выдать 20 тысяч квартир, в том числе в Бишкеке — больше 4 тысяч.

С принятием новой редакции Земельного кодекса в Кыргызстане вводится единый кадастровый план взамен привычных красных и зеленых книг. Цель — унификация документов, устранение дублирования и сокращение коррупционных рисков. Старые книги остаются действительными до момента отчуждения участка. Новый собственник при сделке должен будет оформить кадастровый план. Внедряется цифровой формат документа через систему «Тундук».

из интернета
Фото из интернета. Новый образец водительского удостоверения

В Кыргызстане утвердили новый образец водительского удостоверения. Документы образца 2019 года будут выдавать до полного исчерпания бланков. Государственному центру по регистрации транспортных средств и Министерству иностранных дел поручили уведомить иностранные государства о предстоящем переходе на новый документ.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Бишкек-2050: четыре мегапроекта, которые могут навсегда изменить столицу

Евгения Липкина
Фото Евгения Липкина. Панорама Бишкека
Проект нового генерального плана Бишкека до 2050 года мэрия представила 24 октября. Его разрабатывали муниципалитет и российский НИИ перспективного градостроительства, опираясь на концепцию японского бюро Nikken Sekkei. Цель документа — задать долгосрочный вектор развития столицы: от транспорта и зеленых зон до социальной инфраструктуры. Среди «якорей» будущего Бишкека — четыре крупных объекта, которые должны изменить карту города.

Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса

Центральная Азия стремительно приближается к водной черте, за которой мегаполисы региона могут столкнуться с кризисом, подобным тому, что сегодня переживает иранская столица Тегеран. Такое предупреждение содержится в аналитическом материале, опубликованном 2 декабря. Они сравнивают ситуацию с «тегеранским кризисом», когда водохранилища крупнейшего города страны почти достигли «мертвого объема», а власти вынуждены готовить планы частичной эвакуации населения.

Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки

24.kg
Фото 24.kg. Сейчас главный вопрос не в том, кто самый опытный или влиятельный, а в том, на кого поставит «Ынтымак Ордо»

В Кыргызстане завершились досрочные парламентские выборы. Они признаны состоявшимися. Теперь центр внимания переключился на главную интригу большой политики страны: кто возглавит законодательную ветвь власти? В шорт-листе пять персон, каждая из которых со своими амбициями.

Предварительный состав нового созыва Жогорку Кенеша

Общая явка избирателей на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, по данным ЦИК, составила 36,9 процента — проголосовали 1 миллион 584 тысячи 446 человек. Мы собрали предварительный список нового состава парламента. Окончательные итоги выборов Центризбирком должен объявить до 14 декабря.

Маловодье в Кыргызстане: ледники тают, урожаи падают, свет экономят

из интернета
Фото из интернета. Ледники в Кыргызстане в последнее время тают слишком быстро

В Кыргызстане наступил незапланированный кризис. Эксперты ожидали выход из маловодного цикла в 2025 году, но он только усилился, сократившись до одного года. Катастрофическое таяние ледников и низкий уровень Токтогульского водохранилища заставили госучреждения экономить энергию, а фермеров — молиться. Гляциологи и агрономы объяснили 24.kg: почему «весна» в Кыргызстане теперь длится всего неделю, и почему 0,7 миллиметра осадков в октябре привели к необходимости нулевой ставки на капельное орошение.

Иссык-Куль спасают: новые очистные сооружения в Балыкчи и планы на Чолпон-Ату

Разрастание водорослей и загрязнение сточными водами годами угрожали курортному потенциалу жемчужины Кыргызстана — озера Иссык-Куль. Чтобы устранить экологическую угрозу, в стране запустили проект «Управление сточными водами Иссык-Куля». Первые результаты уже есть: в Балыкчи доля абонентов, подключенных к центральной канализации, всего за несколько лет выросла с 30 до 53 процентов. Журналист 24.kg увидела, как новые канализационно-очистные сооружения (КОС) в Балыкчи используют передовую технологию A2O, переводя курортный регион на цивилизованные и экологически безопасные стандарты.

Ответы на вопросы современного мира: о войне, мире и силе эпоса «Манас»

из интернета
Фото из интернета. Назира Аалы кызы
Четвертого декабря 2013 года трилогию «Манас», «Семетей» и «Сейтек» ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия человечества. В 2015-м постановлением правительства Кыргызстана 4 декабря объявили Днем эпоса «Манас». Президент Национальной академии «Манас» Назира Аалы кызы рассказала 24.kg о ключевых ценностях произведения и деятельности возглавляемого ею учреждения.

От юрты до современного театра: как молодые манасчи возрождают великий эпос

В Кыргызстане 4 декабря отмечают День эпоса «Манас». В преддверии мы посетили Кыргызский национальный театр «Манас» и удачно попали на республиканский конкурс молодых манасчи до 30 лет.

Мастер из Кыргызстана занимается ремеслом уже 40 лет: изготовленные им седла дарили Путину и Назарбаеву

24.kg
Фото 24.kg. Муфтийдин Букардинов
Муфтийдин Букардинов — мастер кожевенного ремесла из Кыргызстана, он 40 лет создает седла, сбруи, уздечки и поводья для лошадей. В 2017 году одну из его работ президент Алмазбек Атамбаев подарил Владимиру Путину. Как признается мастер, и не подозревал, что его седло окажется у лидера России. Сам Муфтийдин Букардинов не контактирует с клиентами, работая через менеджера. Свою работу увидел в интернете и очень удивился. В интервью 24.kg мастер рассказал, что привело его к созданию конского снаряжения, как это стало делом его жизни, показал свою мастерскую и работу.

Как изменилась религиозная политика КР: большое интервью с Азаматом Юсуповым

О ситуации в религиозной сфере, о влиянии зарубежных организаций на население Кыргызстана, о даваате и паломничестве в интервью 24.kg рассказал глава Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте КР Азамат Юсупов.

Переселение завершено: 76 новых домов и «VIP-городок» для жителей Лейлека

Лейлекского районного акимиата
Фото Лейлекского районного акимиата. Новый поселок в Лейлекском районе

Власти Баткенской области сообщили о завершении масштабного проекта по переселению граждан из приграничной зоны. 29 ноября все семьи, которые должны были переехать оттуда, уже разместились в новых домах. Аким Лейлекского района Женишбек Асылбек сообщил 24.kg, что переселенцы довольны условиями в новом поселке, который он назвал «VIP-городком».

Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам парламентских выборов

Telegram-канал известного российского блогера Михаила Звинчука (расследование 24.kg про Звинчука и его деятельность в КР можно прочитать здесь) начал свой пост о выборах в Жогорку Кенеш именно так: «В Киргизии готовятся к протестам». Интересно, что на этот раз предварительные прогнозы отдельных экспертов и результаты их социологических опросов оказались далеки от реальности. Теперь и «аналитика» от владельца проекта «Рыбарь» по итогам выборов выглядит совершенно нерелевантной кыргызским условиям.

Осень в Бишкеке и Аламединское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg
Евгения Липкина
Фото Евгения Липкина. Аламединское ущелье

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, заглянем в Аламединское ущелье, посетим Иссык-Куль и завершим нашу поездку на юге республики.

Сериалы о богах, Марселе и Роуэне Аткинсоне. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (8-14 декабря) зрителей ждет культовое фэнтези: стартует сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» о сыне Посейдона, которого обвиняют в краже молний Зевса. Любителей жанра ждет мрачный испанский триллер «Город теней», а фанатов комедии — возвращение легендарного Роуэна Аткинсона в рождественском сериале «Человек против младенца». Кроме того, выходят новые сезоны криминального боевика «На страже Марселя» и детективной классики «Чисто английские убийства» (уже 25-й сезон).

