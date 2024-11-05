В «Тундук» добавили сервис для получения свидетельств о гражданском состоянии

Минцифры объявило о запуске онлайн-сервиса, который позволяет гражданам повторно получать свидетельства актов гражданского состояния через мобильное приложение «Тундук». Теперь граждане могут подавать заявления на получение документов для себя, своих детей или других лиц, не выходя из дома.

Для получения необходимо выполнить следующее:

Выбрать услугу. Выбрать тип свидетельства. Указать необходимые данные. Выбрать доставку (при необходимости). Пройти фотоидентификацию . Подписать заявление с помощью облачной ЭЦП. Произвести оплату после получения ответа (доступна оплата через MegaPay ).

Стоимость услуги зависит от типа выбранного свидетельства и необходимости доставки. Новый сервис доступен круглосуточно, что исключает необходимость стоять в очередях или посещать государственные органы. Проект реализован в сотрудничестве с ГУ «Тундук», ГП «Инфоком» и департаментом регистрации и налогообложения при Минцифры.