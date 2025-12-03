00:07
Общество

В Кочкорском районе проходит ярмарка, где мясо можно купить за 600 сомов

В Кочкорском районе Нарынской области открывается социальная ярмарка, где можно купить мясо по доступным ценам. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, ярмарка организована с целью замедления роста цен в регионе, обеспечения социально уязвимых граждан доступными продуктами питания, поддержки отечественных производителей и стабильности на внутреннем рынке.

«В рамках ярмарки жителям района предлагаются качественные мясные продукты по 600 сомов. Она будет проходить каждую субботу с 10.00», — говорится в сообщении.
