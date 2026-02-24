В Красноярск в 2025 году из Кыргызстана завезли 14 тысяч 365 попугаев

В Красноярск из Кыргызстана доставили 870 попугаев. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Красноярскому краю

По ее данным, в пункте пропуска через государственную границу РФ (международный аэропорт Красноярск) специалисты ведомства провели ветеринарный контроль птиц. Сейчас попугаи находятся в специальном помещении. Будут проведены диагностические исследования птиц и профилактические мероприятия.

Отмечается, что доставленные волнистые попугаи, неразлучники и корелла предназначены для индивидуального предпринимателя, который занимается их разведением и содержанием.

В прошлом году из КР всего в Красноярск завезли 14 тысяч 365 декоративных птиц, в основном попугаев.