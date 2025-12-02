15:03
Виновника гибели в ДТП Miss Universe Beauty 7 раз задерживали пьяным за рулем

С 2019 года водитель Чингиз Кондурбаев, по вине которого погибла в ДТП Miss Universe Beauty Сания Шакирова, семь раз задерживался за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

Эти нарушения были зафиксированы в следующие даты:

• 21 июня 2020 года;
• 4 апреля 2021 года;
• 28 сентября 2021 года;
• 16 апреля 2024 года;
• 14 июня 2024 года;
• 14 июля 2025 года;
• 30 ноября 2025 года.

В УПСМ напоминают, что закон строго запрещает управление в нетрезвом состоянии и
пьяный водитель — это потенциальный убийца.

Напомним, что мужчина, задержанный на днях за пьяную езду и оказавший сопротивление патрульным, — виновник смертельного ДТП с Miss Universe Beauty 2018 Чингиз Кондурбаев. Именно он был виновником ДТП в 2018 году, в котором погибла Сания Шакирова.
