Происшествия

В Кара-Суу машина насмерть сбила пешехода на глазах у детей

В селе Кыргыз-Чек Кара-Суйского района Ошской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Видео распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как группа из четырех человек — мужчина, женщина и двое детей — стояли прямо посреди проезжей части, ожидая возможности перейти на другую сторону. В какой-то момент на высокой скорости проезжал автомобиль, который на полном ходу сбил мужчину. От мощного удара его отбросило в сторону. Женщина и двое детей, находившиеся в шаге от него, чудом остались живы.

По данным правоохранительных органов, трагедия случилась четыре дня назад. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
