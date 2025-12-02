13:28
Мэрия Бишкека выделила выплаты и временное жилье пострадавшим при пожаре

Фото пресс-службы мэрии

По поручению мэра Айбека Джунушалиева пострадавшим при пожаре на проспекте Чингиза Айтматова  оказана первоочередная поддержка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что все пострадавшие размещены на временную базу, где им предоставили необходимые условия, а 22 семьям выплатили по 50 тысяч сомов из резервного фонда градоначальника.

В муниципалитете подчеркнули, что вопрос компенсации утраченного жилья регулируется законодательством и осуществляется через механизмы государственного страхования. Из общего числа пострадавших пять квартир застрахованы, и их владельцы смогут получить компенсацию в соответствии с установленными нормами.

Заместитель мэра Виктория Мозгачева и глава Первомайского района Сарылбек уулу Улан провели разъяснительную работу с жителями по вопросам дальнейшего размещения, получения помощи и взаимодействия с государственными органами.

На данный момент прорабатываются различные варианты дальнейшей поддержки пострадавших семей. Вопросы размещения, дополнительных мер помощи и взаимодействия с госструктурами, включая Государственную ипотечную компанию, рассмотрят в установленном порядке.
