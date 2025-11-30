19:23
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Выборы в парламент. На 18.00 явка избирателей в КР составила 30,99 процента

На 18.00 явка избирателей в Кыргызстане составила 30,99 процента, или 1 миллион 330 тысяч 602 избирателя.

Как отметил глава ЦИКа Тынчтык Шайназаров, лидерами явки избирателей являются 4, 10, 13, 30 округа, в них средняя явка составила 40 процентов. Наименьшее число проголосовавших наблюдается в Бишкеке и Чуйской области - 25-26 процентов.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
