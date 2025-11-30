Аннулированы результаты голосования вне помещения на участке № 7133

В Центральную избирательную комиссию поступило решение окружной избирательной комиссии №25 о том, что рассмотрены материалы доследственной проверки, касающиеся видеозаписей из социальной сети Facebook, опубликованных 29 ноября 2025 года. В них содержатся признаки нарушения тайны голосования на участке № 7133 в Доме престарелых и инвалидов в селе Нижняя-Серафимовка.

По итогам заседания ОИК №25 единогласно приняла решение аннулировать результаты голосования вне помещения, проведенного 29 ноября 2025 года на указанном участке, и направила материалы в ЦИК КР для дальнейшего рассмотрения.

ЦИК КР проводит работу по изучению поступивших материалов в соответствии с избирательным законодательством.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.