Общество
Сюжет: Выборы-2025

ЦИК: Явка на выборах превысила показатели 2021 года — на 300 тысяч избирателей

В ЦИК сообщили, что ограничений по количеству участников выборов нет — при любом количестве проголосовавших выборы будут считаются состоявшимися.

Тынчтык Шайназаров, председатель ЦИК КР, сообщил, что по состоянию на 14.00 проголосовали 815 тысяч 766 избирателей. Для сравнения, на выборах 2021 года к этому времени явка составляла 591 тысяча 797 граждан. В процентном соотношении тогда это было 16,35 процента, сейчас — 19 процентов, это примерно на 300 тысяч человек больше.

Отмечается, что с начала избирательной кампании в координационную группу оперативного реагирования и другие рабочие группы поступило 220 обращений о нарушениях.

Из них:

  • 114 — по фактам нарушений правил агитации;
  • 37 — сведения, порочащие честь и достоинство кандидатов;
  • 8 — злоупотребление административным ресурсом;
  • 22 — возможный подкуп голосов;
  • 39 — прочие нарушения.

За сегодня зарегистрировано 20 обращений — в основном о нарушениях агитации и возможных технических сбоях, которые, как уточнили в ЦИК, чаще всего не подтверждаются.

В комиссии также объяснили рост явки упрощением системы голосования. Граждане могут проголосовать в любом месте — как в Кыргызстане, так и за рубежом, предоставив один из трех документов: загранпаспорт, ID-карту или электронную версию паспорта в приложении «Тундук». После идентификации избирателю выдают бюллетень именно его округа.

Тынчтык Шайназаров подчеркнул, что технические новшества и организационные меры были введены для того, чтобы максимально облегчить гражданам реализацию их конституционного права на участие в выборах.
