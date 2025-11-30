14:48
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Выборы Жогорку Кенеша. На 14.00 явка избирателей составила 19 процентов

На выборах депутатов Жогорку Кенеша явка избирателей на 14.00 составила 19 процентов — проголосовали 815 тысяч 766 человек. Об этом сообщила ЦИК.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
