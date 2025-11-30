11:38
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Явка на досрочных выборах в ЖК: самые активные и самые пассивные округа

ЦИК опубликовал промежуточные данные о явке избирателей на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша. Активность по округам существенно различается.

Где самая высокая явка

Самыми активными оказались:

  • № 1 округ — 5,4 процента (наивысшая явка)
  • № 4 округ — 5,22 процента
  • № 13 округ — 4,92 процента
  • № 26 округ — 4,87 процента
  • № 30 округ — 4,70 процента

Где самая низкая явка

Самый низкий показатель зафиксирован в:

  • № 20 округ — 2,33 процента (минимальная явка)

Также низкая активность отмечена в:

  • № 22 округ — 2,5 процента
  • № 21 округ — 2,8 процента
  • № 24 округ — 2,78 процента
  • № 19 округ — 2,99 процента

Данные по всем избирательным округам

  • № 1 — 5,4 процента
  • № 2 — 4 процента
  • № 3 — 4,62 процента
  • № 4 — 5,22 процента
  • № 5 — 3,92 процента
  • № 6 — 4,36 процента
  • № 7 — 4,36 процента
  • № 8 — 4,21 процента
  • № 9 — 3,82 процента
  • № 10 — 4,34 процента
  • № 11 — 3,47 процента
  • № 12 — 4,22 процента
  • № 13 — 4,92 процента
  • № 14 — 4,25 процента
  • № 15 — 4,52 процента
  • № 16 — 4,55 процента
  • № 17 — 3,19 процента
  • № 18 — 3,41 процента
  • № 19 — 2,99 процента
  • № 20 — 2,33 процента
  • № 21 — 2,8 процента
  • № 22 — 2,5 процента
  • № 23 — 3,25 процента
  • № 24 — 2,78 процента
  • № 25 — 3,48 процента
  • № 26 — 4,87 процента
  • № 27 — 3,54 процента
  • № 28 — 3,25 процента
  • № 29 — 3 процента
  • № 30 — 4,70 процента

ЦИК продолжает обновлять данные по мере хода голосования.
https://24.kg/obschestvo/352794/
просмотров: 585
