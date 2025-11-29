Кабмин расширил правила назначения замов по цифровому развитию в министерствах

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд постановлений, касающихся цифровизации и порядка назначения заместителей руководителей государственных органов, отвечающих за цифровое развитие.

Решение принято для систематизации законодательства и в соответствии с указом президента КР.

Поправки распространились на положения о структурах следующих ведомств: Минюста, Минтранскома, Минздрава, Минтруда, Минфина, Госагентства по службе и МСУ, Минсельхоза и переработки, Минстроя, Минцифры, а также Министерства науки, высшего образования и инноваций и Министерства просвещения.

Ключевое изменение: во всех этих органах вводится единый порядок назначения заместителя по цифровому развитию. Теперь такие заместители назначаются председателем Кабинета министров из кадрового резерва, сформированного Министерством цифрового развития. Кандидаты должны быть согласованы с руководителем уполномоченного органа в сфере электронного управления.

Кроме того, кабмин уточнил полномочия министров и руководителей ведомств при внесении предложений о назначении и освобождении своих заместителей. В частности, председатель кабмина получил право освобождать замов без предложения министра.

Документ вступит в силу через десять дней.