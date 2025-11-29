10:35
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Общество

Кабмин расширил правила назначения замов по цифровому развитию в министерствах

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд постановлений, касающихся цифровизации и порядка назначения заместителей руководителей государственных органов, отвечающих за цифровое развитие.

Решение принято для систематизации законодательства и в соответствии с указом президента КР.

Поправки распространились на положения о структурах следующих ведомств: Минюста, Минтранскома, Минздрава, Минтруда, Минфина, Госагентства по службе и МСУ, Минсельхоза и переработки, Минстроя, Минцифры, а также Министерства науки, высшего образования и инноваций и Министерства просвещения.

Ключевое изменение: во всех этих органах вводится единый порядок назначения заместителя по цифровому развитию. Теперь такие заместители назначаются председателем Кабинета министров из кадрового резерва, сформированного Министерством цифрового развития. Кандидаты должны быть согласованы с руководителем уполномоченного органа в сфере электронного управления.

Кроме того, кабмин уточнил полномочия министров и руководителей ведомств при внесении предложений о назначении и освобождении своих заместителей. В частности, председатель кабмина получил право освобождать замов без предложения министра.

Документ вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352596/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят запретить продажу ветеринарных препаратов без рецепта
Кабмин обновил порядок расчета и уплаты сбора за лицензии на недропользование
Кабмин предлагает онлайн-экспертизу и новые правила установления инвалидности
Выборы в ЖК. Госслужащим напомнили о запрете участвовать в агитации
Кабмин пересмотрел правила лицензирования: что изменится для бизнеса
Кабмин отменил перевод земель «Беш-Арала» из заповедника в промышленную зону
Детсады будут финансировать по-новому: кабмин утвердил типовые нормы
В Бишкеке увековечат память выдающихся личностей Кыргызстана
Адылбек Касымалиев: Кыргызстан готов стать региональным хабом в рамках ЦАРЭС
В Кыргызстане с 2026 года внедрят цифровое судопроизводство
Популярные новости
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Водительское удостоверение через &laquo;Түндүк&raquo;. В&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; рассказали, как его оформить Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
В&nbsp;Бишкеке растет число заболевших ОРВИ&nbsp;&mdash; главврач инфекционной больницы В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
Жители и&nbsp;гости Бишкека высказались об&nbsp;ограничении времени продажи алкоголя Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
10:35
Русский театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Айтматов» Русский театр драмы приглашает на премьеру спектакля «А...
10:24
Кабмин расширил правила назначения замов по цифровому развитию в министерствах
10:16
Гибель мальчика в ДТП. На стене школы № 24 появился мурал в память о Тимуре
10:00
Американка Камила Фарр о любви к кыргызскому языку и мечте об Иссык-Куле
09:50
Коррупционный скандал в Украине. Зеленский уволил главу президентского офиса