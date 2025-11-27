15:11
Запущен онлайн-портал для проверки статуса задолженностей и ограничений на выезд

С целью повышения открытости, удобства и своевременного информирования граждан Службой судебных исполнителей при Генпрокуратуре КР разработан и внедрен новый онлайн-портал, позволяющий проверить наличие задолженностей, вынесенных ограничений на выезд за пределы страны, а также получить контактные данные ответственного судебного исполнителя.

Новая платформа создана для предотвращения ситуаций, когда граждане узнают о выставленных ограничениях непосредственно перед вылетом, что приводит к вынужденной отмене поездок и другим неудобствам.

Используя данный портал, гражданин может заранее:

- проверить наличие задолженностей;

- узнать, установлен ли запрет на выезд из страны;

- получить ФИО, номер телефона и данные судебного исполнителя;

- оперативно связаться с исполнителем для снятия ограничений либо получения альтернативных вариантов решения возникшей ситуации.

Фото ГП КР. Онлайн-портал

Для доступа к порталу достаточно:

- отсканировать специальный QR-код с помощью камеры мобильного телефона;

- ввести свой ИНН;

- получить актуальную информацию о всех имеющихся задолженностях и запретах (если таковые имеются).

Служба судебных исполнителей призывает граждан заранее проверять свои данные и при необходимости обращаться за консультацией к ответственным исполнителям. Новый сервис направлен на повышение открытости деятельности службы и обеспечение максимального удобства для населения.
